Вся семья в сборе: Кэти Перри, Орландо Блум и их дочь Дейзи на прогулке в Нью-Йорке

Вся семья в сборе: Кэти Перри, Орландо Блум и их дочь Дейзи на прогулке в Нью-Йорке

В Нью-Йорк пара прилетела с дочерью и каждую свободную минуту они пытаются проводить все вместе.

В пятницу певица Кэти Перри появилась в эфире программы Saturday Night Live. На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фото в роскошном черном с прозрачными вставками комбинезоне от бренда Mugler. Также она надела парик с длинными волосами, а визажисты сделали ей яркий макияж с красной помадой.

Однако перед началом программы Кэти и ее жених Орландо Блум решили прогуляться по Нью-Йорку и зайти в магазин игрушек. Пара была одета в луки в похожем бежевом цвете, а также с ними была их годовалая дочь Дейзи Дав Блум.

Кэти Перри, Орландо Блум и Дейзи / Getty Images

Родители по очереди носили дочь на руках. Дейзи была одета во все розовое.

Кэти Перри, Орландо Блум и Дейзи / Getty Images

Напомним, что пара вместе с 2016 года и за это время пережила некоторые трудности в отношениях и даже на время расставалась. В 2019 году Кэти и Орландо возобновили роман, обручились, и 26 августа 2020 года у них родилась дочь. Пока что ребенка публично пара не показывала, в соцсетях ее фото они тоже не публикуют.

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