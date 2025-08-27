ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
150
Время на прочтение
2 мин

Вся семья в сборе: Рози Хантингтон-Уайтли с детьми и Джейсоном Стэтхэмом отправилась на отдых

Модель поделилась семейными фото в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — опубликовала в своем Instagram фотографии, которые были сделаны на отдыхе, куда она отправилась с детьми — 8-летним сыном Джеком Оскаром и трехлетней дочерью Изабеллой Джеймс, а также со своим возлюбленным — 58-летним актером Джейсоном Стэтхэмом.

На одном из фото модель позировала у бассейна в бикини с анималистическим принтом и в панаме.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джек был запечатлен в маске для снорклинга, а также он продемонстрировал стойку на голове прямо на яхте.

Сын Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Сын Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Сын Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Сын Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

С дочерью Рози сфотографирована со спины — как известно, модель не показывает лица своих детей, как и многие другие селебрити.

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

А с Джейсоном они сделали совместное селфи.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала своих младших брата и сестру. Ее 35-летний брат Тоби женился. Свадьба прошла в Париже, и на нее собралась вся семья топ-модели.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie