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- Шоу-бизнес
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Вся семья в сборе: Синди Кроуфорд с детьми-моделями и мужем снялись в рекламе
Звездная семья появилась в промокампании бренда одежды для отдыха и спорта.
59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — вместе с мужем Рэнди Гербером и их двумя детьми — 25-летним Пресли и 23-летней Кайей, которые пошли по стопам мамы и стали тоже моделями, снялись в рекламной кампании бренда Vuori.
Они позировали в удобной одежде для отдыха.
Синди на фото нежно прижималась к своему сыну.
А Кайя даже успела залезть на пальму и позировала вниз головой.
Отметим, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Они познакомились в начале 90-х, тогда модель еще была замужем за Ричардом Гиром, а бизнесмен встречался с другой женщиной. Долгое время они были просто друзьями, а после развода Кроуфорд в 1995 году их отношения переросли в романтические. В 1998 году Синди и Рэнди поженились.
Ранее, напомним, Синди Кроуфорд показывала свою 79-летнюю маму — они очень похожи.