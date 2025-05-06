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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

Вся семья в сборе: Синди Кроуфорд с детьми-моделями и мужем снялись в рекламе

Звездная семья появилась в промокампании бренда одежды для отдыха и спорта.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Синди Кроуфорд с семьей

Синди Кроуфорд с семьей / © Instagram Синди Кроуфорд

59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — вместе с мужем Рэнди Гербером и их двумя детьми — 25-летним Пресли и 23-летней Кайей, которые пошли по стопам мамы и стали тоже моделями, снялись в рекламной кампании бренда Vuori.

Синди Кроуфорд с семьей / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд с семьей / © Instagram Синди Кроуфорд

Они позировали в удобной одежде для отдыха.

Синди Кроуфорд с сыном / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд с сыном / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди на фото нежно прижималась к своему сыну.

Синди Кроуфорд с сыном / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд с сыном / © Instagram Синди Кроуфорд

Сын Синди Кроуфорд - Пресли Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Сын Синди Кроуфорд - Пресли Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

А Кайя даже успела залезть на пальму и позировала вниз головой.

Кайя Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Кайя Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Кайя Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Кайя Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Отметим, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Они познакомились в начале 90-х, тогда модель еще была замужем за Ричардом Гиром, а бизнесмен встречался с другой женщиной. Долгое время они были просто друзьями, а после развода Кроуфорд в 1995 году их отношения переросли в романтические. В 1998 году Синди и Рэнди поженились.

Синди Кроуфорд с семьей / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд с семьей / © Instagram Синди Кроуфорд

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд показывала свою 79-летнюю маму — они очень похожи.

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

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