Вся семья в сборе: Синди Кроуфорд с детьми-моделями и мужем снялись в рекламе

Синди Кроуфорд с семьей / © Instagram Синди Кроуфорд

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59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — вместе с мужем Рэнди Гербером и их двумя детьми — 25-летним Пресли и 23-летней Кайей, которые пошли по стопам мамы и стали тоже моделями, снялись в рекламной кампании бренда Vuori.

Синди Кроуфорд с семьей / © Instagram Синди Кроуфорд

Они позировали в удобной одежде для отдыха.

Синди Кроуфорд с сыном / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди на фото нежно прижималась к своему сыну.

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Синди Кроуфорд с сыном / © Instagram Синди Кроуфорд

Сын Синди Кроуфорд - Пресли Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

А Кайя даже успела залезть на пальму и позировала вниз головой.

Кайя Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Кайя Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Отметим, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер считаются одной из самых крепких пар среди знаменитостей. Они познакомились в начале 90-х, тогда модель еще была замужем за Ричардом Гиром, а бизнесмен встречался с другой женщиной. Долгое время они были просто друзьями, а после развода Кроуфорд в 1995 году их отношения переросли в романтические. В 1998 году Синди и Рэнди поженились.

Синди Кроуфорд с семьей / © Instagram Синди Кроуфорд

Ранее, напомним, Синди Кроуфорд показывала свою 79-летнюю маму — они очень похожи.

Синди Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press © Associated Press Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд / © Associated Press Синди Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд Синди Кроуфорд / © Associated Press Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press Синди Кроуфорд / © Associated Press