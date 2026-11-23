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- Шоу-бизнес
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Вся семья в сборе: Виктория Бекхэм показала фото с празднования 50-летия своей младшей сестры
Звезда поделилась серией семейных фото.
52-летняя Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками в Instagram семейными кадрами по особому поводу. Дизайнер показала фотографии с празднования 50-летия своей младшей сестры Луизы Адамс.
На черно-белых фото позировали Дэвид и Виктория Бекхэм, их дети — дочь Харпер и сын Ромео с его девушкой, именинница Луиза с мужем, а также родители Виктории — Энтони и Жаклин Адамс.
Все были по-праздничному одеты. А сестры, судя по всему, были в платьях от бренда Виктории Бекхэм.
Отметим, Луиза Адамс — младшая сестра Виктории. Несмотря на то, что она не так часто появляется в центре внимания прессы, родственницы поддерживают близкие отношения. Виктория нередко делится семейными моментами в социальных сетях и поздравляет близких с важными событиями.
Ранее, напомним, Дэвид и Виктория поддержали сына Ромео на кинопремьере.