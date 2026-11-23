Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом и сестрой Луизой / © Instagram Виктории Бекхэм

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52-летняя Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками в Instagram семейными кадрами по особому поводу. Дизайнер показала фотографии с празднования 50-летия своей младшей сестры Луизы Адамс.

Празднование 50-летия Луизы Адамс — сестры Виктории Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

На черно-белых фото позировали Дэвид и Виктория Бекхэм, их дети — дочь Харпер и сын Ромео с его девушкой, именинница Луиза с мужем, а также родители Виктории — Энтони и Жаклин Адамс.

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Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом и сестрой Луизой / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом и сестрой Луизой / © Instagram Виктории Бекхэм

Ромео Бекхэм с девушкой / © Instagram Виктории Бекхэм

Энтони и Жаклин Адамс / © Instagram Виктории Бекхэм

Все были по-праздничному одеты. А сестры, судя по всему, были в платьях от бренда Виктории Бекхэм.

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Виктория Бекхэм с сестрой Луизой / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм с мужем и дочерью / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм с сыном Ромео / © Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм с сестрой Луизой / © Instagram Виктории Бекхэм

Отметим, Луиза Адамс — младшая сестра Виктории. Несмотря на то, что она не так часто появляется в центре внимания прессы, родственницы поддерживают близкие отношения. Виктория нередко делится семейными моментами в социальных сетях и поздравляет близких с важными событиями.

Ранее, напомним, Дэвид и Виктория поддержали сына Ромео на кинопремьере.

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