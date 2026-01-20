ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
45
1 мин

Вся в анималистическом принте: Рианна в шубе и меховой накидке попала под прицел папарацци

Певица и основательница бьюти-империи снова появилась на улице в Нью-Йорке, куда прилетела на днях со своим возлюбленным A$AP Rocky.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рианна

Рианна / © Getty Images

Хоть Рианна сама и не радует поклонников новой музыкой, а полностью отдалась материнству, решила поддержать своего партнера в продвижении его нового альбома Don’t be Dumb.

Несколько раз пару фотографировали вместе, в частности, когда они шли в ресторан ужинать, однако также звезду застали и наедине. Рианна излучала уверенность, а ее лук в «хищном» стиле полностью соответствовал ее характеру и вкусу. Дело в том, что одета она дула в коричневую шубу с узором, которую дополнила пушистым очень длинным шарфом.

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Также в этом образе были туфли звезды с таким же анималистическим принтом, как и на шубе, и очки. Волосы Рианна собрала в высокую прическу, добавила к образу массивные украшения, а вот ее макияж был с использованием помады насыщенного красного цвета.

45
