Вся в белом: Дженнифер Лопес вернулась в Лос-Анджелес и попала под прицел папарацци

Несколько недель Дженнифер Лопес провела вдали от Бена Аффлека, потому что пока ее муж проводил время в Лос-Анджелесе, Лопес активно работала в Нью-Йорке. Актриса и певица посетила Met Gala и несколько интервью. Теперь же она вернулась домой в Калифорнию, где ее заметили папарацци возле одного из дорогих особняков.

Дженнифер была одета во все белое. Она сочетала удлиненную оверсайз-кофту со свободными штанами. Также на ней были кроссовки от Allbirds, а на глазах - очки от Chloe, которые на ней уже ранее видели.

Волосы она распустила, а также завершила лук большими золотыми серьгами-кольцами от Jennifer Fisher, которые также ранее не раз надевала.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Когда ее запечатлели папарацци, Дженнифер говорила по телефону. Что именно она делала в этом доме неизвестно, однако издание Daily Mail предполагает, что она опять ходит смотреть дома с риэлторами. Однако зачем ей еще один дом, не совсем понятно, поскольку совсем недавно она приобрела роскошный и очень дорогой особняк с мужем Беном.

Перед тем как вернуться в Лос-Анджелес, она провела время с дочерью Эммой в Париже. Вместе их заметили папарацци, когда они направлялись на шопинг.

Читайте также:

Роскошные образы Дженнифер Лопес (22 фото)