Вся в белом и в любимых биркенштоках: Румер Уиллис сходила за напитком

Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выглядела расслабленно и была одета в простую белую футболку и белые широкие джинсы с высокой талией. Обута Румер была в бежевые биркенштоки, на лице у нее были белые очки с прозрачными линзами, а рыжие волосы уложены кудрями.

Румер Уиллис / Фото: Getty Images

Похоже, знаменитость ходила за напитком, который и несла в руках.

Ранее Румер Уиллис также попадала под прицел фотографов, когда ее заметили на рынке в Лос-Анджелесе, когда она вышла за свежими овощами. В тот день она была одета в легкое летнее платье-рубашку до колен, в голубую полоску и с короткими рукавами до локтя, а обута тоже в свои любимые биркенштоки.

Румер Уиллис / Фото: Getty Images

В это же время мать Румер – 59-летняя Деми Мур, хвасталась роскошной фигурой в купальнике, позируя на яхте.

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