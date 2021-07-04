Вся в белом и в сандалиях: Хайди Клум с мужем сходила на ланч

Супруги снова попали под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.
48-летняя Хайди Клум и 31-летний Том Каулитц, гитарист группы Tokio Hotel, были сфотографированы репортерами во время ланча в ресторане, когда сидели за столиком на свежем воздухе.
Манекенщица надела в этот день белый топ на тонких бретельках и макси-юбку в сочетании с сандалиями на плоской подошве. На лице у Клум были солнцезащитные очки, волосы она распустила, взяла с собой сумку-торбу и накрасила ногти лаком белого цвета. Образ для повседневного выхода получился легким, летним и очень комфортным.
Том Каулитц был в черной футболке, бежевых широких брюках и кожаных слиппонах. В отличие от своей супруги Том надел защитную маску на лицо.
Днем ранее звездную пару также сфотографировали папарацци, когда Хайди и Том направлялись на ужин в ресторан Giorgio Baldi. Тогда для свидания модель выбрала кожаную мини-юбку и блузу в принт с изображением котов. Дополнили образ модели кожаная куртка, сумка Gucci и туфли-лодочки со змеиной кожи.
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