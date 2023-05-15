Вся в белом и в забавной панаме: Дженнифер Лоуренс с мамой прогулялась по Нью-Йорку

Дженнифер Лоуренс в День матери запечатлели папарацци во время прогулки по улицам Нью-Йорка.

32-летняя обладательница "Оскара" Дженнифер Лоуренс, выбрала для прогулки простой и комфортный наряд. На ней была классическая белая футболка, широкие белые брюки с накладными карманами и обута она была в черные сандалии.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

На голове у Джен была забавная панама с зеленой окантовкой, а на лице крупные черные очки от солнца. На пояс Лоуренс завязала белую кофту, а через плечо у нее висела черная бананка.

Образ для прогулки дополнял аксессуар на шее в виде золотой цепи, а также несколько золотых серьг сверкало у актрисы в ушах. В этот день Дженнифер встретилась со своей мамой Карен. Фотографы издания Daily Mail опубликовали видео с их прогулки. Женщина была в черном миниатюрном платье и балетках.

В прошлый свой выход, напомним, Дженнифер Лоуренс продемонстрировала образ в черном мини-платье и в розовых туфлях. Актриса посетила презентацию фильма "Без обид" режиссера Джина Ступницки.

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