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Вся в белом: похудевшая Селена Гомес в стильном наряде от Ralph Lauren позировала на фестивале

Вся в белом: похудевшая Селена Гомес в стильном наряде от Ralph Lauren позировала на фестивале

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Артистка в белом костюме похвасталась похудевшей фигурой.

Селена Гомес продемонстрировала стильный лук на ежегодной церемонии открытия фестиваля Palm Springs International Film Awards в Палм-Спрингс.

На красной дорожке она предстала в белом костюме от бренда Ralph Lauren, состоявшего из брюк-клеш со стрелками, жакета, жилета, прозрачной блузки без рукавов и галстука. Наряд она скомбинировала с босоножками на высоких платформах.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Гомес сделала гладкую прическу, макияж с черными стрелками и французский маникюр. Аутфит Селена завершила бриллиантовыми украшениями, среди которых было и обручальное кольцо от ее жениха продюсера Бенни Бланко.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press
Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Затем артистка сняла жакет и продемонстрировала заметно похудевшую фигуру и тонкую талию.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Напомним, Селена Гомес в черном ансамбле из весенней коллекции Self-Portrait 2025 получила награду Equity in Entertainment Award.

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