Вся в белом: стильная Алессандра Амбросио сходила на тренировку

40-летняя знаменитость умеет подбирать модные летние луки.

Супермодель Алессандра Амбросио на прошлой неделе отдыхала со своим бойфрендом Ричардом Ли в Бразилии и не забывала хвастаться перед поклонниками в Instagram пляжными образами и даже показала несколько романтичных фото.

После возвращения домой девушка возобновила не только тренировки в спортзале, но и прогулкам по Лос-Анджелесу. На этой неделе заезду подловили в полностью белом луке, когда она шла на тренировку. Свой лук модель составила из культовой белой футболки Pangaia, высоких белых носков, кроссовок и кепки. Волосы Алессандра распустила, а вместо сумки взяла только телефон с чехлом на ремешке. Под длинной футболкой у супермодели были очень короткие шорты, которые буквально не было видно.

Алессандра Амбросио / Getty Images

На следующий день после тренировки в зале модель посетила церемонию открытия Audi Design Loft в Малибу и позировала для фото в зеленом шелковом платье от бренда Cult Gaia.

Алессандра Амбросио / Getty Images

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