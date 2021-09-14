Вся в Chanel и с новой прической: Кристен Стюарт на Met Gala 2021

Вся в Chanel и с новой прической: Кристен Стюарт на Met Gala 2021

31-летняя актриса Кристен Стюарт тоже была среди приглашенных гостей на ежегодном Met Gala 2021.

В Метрополитен-музей в Нью-Йорке Стюарт приехала в аутфите от Chanel – бренде, с которым знаменитость давно и плодотворно сотрудничает. На Кристен была розовая блузка с мелким цветочным принтом и с тонкой черной завязкой на воротнике и рюшами, из-под которой виднелся белый кружевной топ, и дополняли образ белые брюки клеш со стрелками.

К образу Кристен подобрала черные ботильоны на высоких каблуках. И хотя все знают о ее нелюбви к подобной обуви во время выходов на дорожку, иногда актрисе приходится придерживаться дресс-кода.

Кристен Стюарт / Associated Press

Светлые волосы - их Кристен красила для съемок в фильме "Спенсер", в котором сыграла принцессу Диану - она собрала в хвост-"мальвинку", а челку накрутила в завиток. Макияж на лице звезды был насыщенным, с розовыми тенями на веках и стрелками, а также она сделала светлый маникюр.

Кристен Стюарт / Associated Press

Напомним, во время Венецианского кинофестиваля публика увидела несколько образов Кристен Стюарт от Chanel. В том числе и в коротком твидовом ромпере, в котором она продемонстрировала зрителям свои стройные длинные ноги.

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