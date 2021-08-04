Вся в Chanel: Марго Робби на премьере фильма "Отряд самоубийц" в Лос-Анджелесе

Вся в Chanel: Марго Робби на премьере фильма "Отряд самоубийц" в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке стартовал сезон премьер разных новых фильмов.

Марго Робби присутствовала на премьере фильма Warner Bros "Отряд самоубийц" в театре Regency Village в Лос-Анджелесе.

Марго Робби / Associated Press

31-летняя звезда решила отказаться от традиционного вечернего платья в пользу белого ансамбля от Chanel из круизной коллекции 2022 года. Он состоял из прозрачного белого топа с длинными рукавами, поверх которого был еще один топ с завязками на шее и белых брюк интересного кроя с поясом.

Марго Робби / Associated Press

Аутфит актриса дополнила белыми босоножками на невысоких каблуках и серьгами тоже от Chanel в форме сердец. Сделала себе макияж в нюдовых оттенках, а также распустила волосы, которые покрасила в более темный цвет.

Марго Робби / Associated Press

Напомним, вчера в Нью-Йорке также состоялась премьера. Актеры и супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс присутствовали на мировой премьере фильма "Свободный парень".

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