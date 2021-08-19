Вся в Chanel: Марион Котийяр посетила показ фильма "Аннет" в Голливуде

Вся в Chanel: Марион Котийяр посетила показ фильма "Аннет" в Голливуде

Знаменитость является амбассадором бренда, поэтому опять появилась в одежде от него.

Французская актриса Марион Котийяр посетила специальный показ фильма Amazon "Аннет" в Голливуде. На мероприятии актриса появилась в стильном и сдержанном наряде, который состоял из полосатого боди без бретелек и брюк-палаццо из коллекции Chanel Resort 2022.

Образ Марион дополнила яркой помадой, лаконичной прической и серьгами-пусетами тоже от Chanel.

Марион Котийяр / Getty Images

Мировая премьера этой картины состоялась в Каннах в июле 2021-го, и Марион как исполнительница одной из главных ролей также побывала и там. Для красной дорожки звезда выбрала серебристое платье на одно плечо от Chanel из коллекции Haute couture.

Марион Котийяр / Getty Images

Сам же фильм расскажет о стендап-комике по имени Генри, жена которого - всемирно известная оперная певица Энн - умирает. Герой остается один с единственной двухлетней дочерью Аннет, у которой обнаруживается необычный дар.

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Марион Котийяр и ее выходы на красную дорожку (18 фото)

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