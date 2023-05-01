Вся в Chanel: Пенелопа Крус посетила ужин в преддверии Met Gala в Нью-Йорке

Образ, который она надела на ужин, являются частью коллекции Métiers d'art 2022/2023, что была представлена ​​в декабре прошлого года в Дакаре.

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус уже точно появится на ежегодном бале Института костюма Met Gala, который совсем скоро состоится в Нью-Йорке. Звезда прилетела в "Большое яблоко", а также вышла посетила светский ужин перед мероприятием, организованный редактором Vogue Анной Винтур в престижном районе Сохо 30 апреля. По пути на вечеринку Пенелопу сфотографировали папарацци.

Звезда была с ног до головы одета в вещи от бренда Chanel, поскольку она уже много лет является амбассадором этой марки, а также потому, что в этом году тема Met Gala - "Карл Лагерфельд: линия красоты".

Пенелопе Крус было белое длинное платье в принт, которое она дополнила бархатным жакетом с аппликацией в виде ромбов. Также она обула черные босоножки на платформах, взяла в руку синюю сумку Chanel на цепочке, а также надела серьги и массивный браслет.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Пенелопа одна из самых ожидаемых гостей мероприятия, поскольку на красной дорожке Метрополитен музея она не появлялась с 2019 года.

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 год / Фото: Associated Press

Читайте также: