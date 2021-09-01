Вся в Chanel: Пенелопа Крус появилась в Венеции в белом аутфите

Вся в Chanel: Пенелопа Крус появилась в Венеции в белом аутфите

47-летняя знаменитость выбрала элегантный образ от знаменитой французской марки.

Испанско-американская актриса Пенелопа Крус прилетала в Италию, чтобы посетить одно из главных кинособытий года - Венецианский кинофестиваль. Мероприятие пройдет на острове Лидо и Крус будет одной из тех, кто появится в эти дни на красной дорожке. Актриса посетит премьеру фильма "Параллельные матери", в котором сыграла главную роль.

В Италии Пенелопу заметили, когда она направлялась к водному такси. Актриса была с ног до головы одета в вещи бренда Chanel: твидовый жакет, мини-юбку, белую футболку. Дополнили этот наряд белые босоножки в ретро-стиле и классическая сумка на длинном ремешке-цепочке.

Пенелопа Крус / Getty Images

Также в город прибыли уже и другие знаменитости. Например, под прицел папарацци попали актрисы Кирстен Данст, Карла Бруни и звезда реалити Кортни Кардашьян с возлюбленным.

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