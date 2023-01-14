Вся в черном и на каблуках: Анджелину Джоли сфотографировали в аэропорту с дочерью

Актриса Анджелина Джоли попала под прицел папарацци вместе со своей 18-летней дочерью Захарой Питт-Джоли в аэропорту Нью-Йорка.

47- летняя актриса и режиссер была в полностью черном наряде: теплом пальто до колен с поясом на талии, брюках и черных сапогах на достаточно высоких каблуках. Джоли была в солнцезащитных очках-авиаторах, которые помогали ей при вспышках фотокамер, волосы звезда распустила, подчеркнула губы нюдовой помадой и надела жемчужные серьги-гвоздики.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой / Фото: Getty Images

На руке у Анджелины висела большая сумка-шопер, а сама актриса идя беседовала со своей дочерью Захарой и улыбалась. Девушка была одета в дутую куртку и светло-синие джинсы, а ее длинные волосы были заплетены в тонкие косички.

Издание Daily Mail поделилось видео, где видно, как звездная мама и дочь передвигаются по аэропорту.

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