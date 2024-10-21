Вся в черном и обута в балетки: Дженнифер Лопес подловили возле ресторана

55-летняя Лопес привлекла внимание фотографов, когда направлялась на встречу с друзьями. Она надела укороченный черный свитер с отделкой в ​​виде пуговиц, который дополнила укороченными брюками и балетками с бантами, черными солнцезащитными очками, а также маленькой черной сумкой Chanel.

Дженнифер собрала волосы заколкой, сделала дневной макияж, светлый маникюр и надела кольцо на палец. Запечатлели Лопес на выходе из ресторана Gucci Osteria da Massimo Bottura. Они буквально набросились на актрису, а она любезно согласилась остановиться и попозировать для фото.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы писали, что Дженнифер Лопес удалила татуировку, посвященную Бену Аффлеку, с которым она разводится.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

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