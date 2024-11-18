Вся в черном и почти без макияжа: Памела Андерсон блистала на мероприятии в Лос-Анджелесе

Бывшая звезда Playboy и актриса Памела Андерсон снова выбрала очень скромный образ для появления на светском мероприятии.
Андерсон надела черное мешковатое платье от Giorgio Armani и прозрачные черные туфли-лодочки для появления на церемонии вручения премии Governors Awards 2024, прошедшей в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе.
57-летняя бывшая звезда сериала "Спасатели Малибу" дополнила свой скромный наряд черным прямоугольным клатчем из кожи и миниатюрными серьгами с бриллиантами.
Памела собрала волосы в низкий хвост, сделала минималистичный макияж, совсем немного нанеся тушь на ресницы и розовый блеск на губы. Андерсон уже продолжительное время практикует почти не наносить макияж, показывая публике свое сияющее лицо в веснушках.
Напомним, недавно мы показывали ее образ в белом цвете, когда актриса посетила специальный независимый показ фильма "Последняя танцовщица" в Лос-Анджелесе. Этот фильм для Андерсон станет ее большим возвращением в кино после паузы. Картина расскажет историю женщины, которая после тридцати лет успешной карьеры танцовщицы должна спланировать свое будущее, поскольку шоу, в котором она работала, внезапно закрывается.
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