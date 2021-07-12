Вся в черном и с леопардовой сумкой: Катрин Денев выбрала классику для фотоколла в Каннах

Вся в черном и с леопардовой сумкой: Катрин Денев выбрала классику для фотоколла в Каннах

77-летняя французская актриса выбрала классический образ для своего выхода на фотоколл в Каннах.

Катрин Денев позировала фотографам на фотоколле фильма "Мирный" на 74-м международном кинофестивале. Она появилась перед камерами в черной рубашке, классических брюках со стрелками, которые сочетала с кожаными шлепками на платформе и леопардовой сумкой на короткой ручке.

Катрин Денев / Associated Press

У звезды был насыщенный макияж глаз с нюдовыми тенями на веках, губы были накрашены бежевой помадой, Катрин надела золотые серьги-кольца и золотое украшение на шею. Маникюр и педикюр актрисы был выполнен в насыщенном бордовом оттенке.

Катрин Денев / Associated Press

Из возрастных актрис на Каннском кинофестивале пока что больше всего запомнились образы 75-летней британки Хелен Миррен. Она появлялась на публике в женственном белом платье миди с плиссированной юбкой. Осиную талию Хелен подчеркнула черным лакированным поясом.

Катрин Денев / Associated Press

А в день торжественного открытия фестиваля актриса блистала в легком желтом платье длины миди и желтых туфлях на шпильках.

Хелен Миррен / Associated Press

Хелен Миррен / Associated Press

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