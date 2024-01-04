Вся в черном и с любимой сумкой: Эшли Робертс под прицелом папарацци на улицах Лондона

В этом наряде она выглядела очень стильно.
42-летняя экс-звезда группы The Pussycat Dolls и радиоведущая, как всегда, продемонстрировала стильный аутфит на улицах Лондона. Эшли Робертс сфотографировали после утреннего эфира на радио Heart FM, когда она шла с работы к машине.
В этот раз знаменитость была одета во все черное. На ней был легкий атласный костюм в пижамном стиле, состоящий из свободной рубашки и штанов.
Также образ Эшли дополнила оверсайз пальто, туфлями на высоких каблуках и солнцезащитными очками. В руке она несла свою любимую черную сумку с короткой ручкой.
Напомним, что недавно она также оказалась под прицелом фотографов в пижаме, но красного цвета. Этот яркий пижамный костюм с перьями был от британо-ливанского дизайнера Nadine Merabi.
Читайте также:
- Почти в одинаковых луках: Аманда Холден и Эшли Робертс сходили на работу в пижамах
- В серебряном луке и с подарком в руках: Эшли Робертс сфотографировали папарацци
- В платье с пикантным разрезом: Эшли Робертс блистала на церемонии Fashion Awards 2023