Вся в черном и с любимой сумкой: Эшли Робертс под прицелом папарацци на улицах Лондона

В этом наряде она выглядела очень стильно.

42-летняя экс-звезда группы The Pussycat Dolls и радиоведущая, как всегда, продемонстрировала стильный аутфит на улицах Лондона. Эшли Робертс сфотографировали после утреннего эфира на радио Heart FM, когда она шла с работы к машине.

В этот раз знаменитость была одета во все черное. На ней был легкий атласный костюм в пижамном стиле, состоящий из свободной рубашки и штанов.

Также образ Эшли дополнила оверсайз пальто, туфлями на высоких каблуках и солнцезащитными очками. В руке она несла свою любимую черную сумку с короткой ручкой.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно она также оказалась под прицелом фотографов в пижаме, но красного цвета. Этот яркий пижамный костюм с перьями был от британо-ливанского дизайнера Nadine Merabi.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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