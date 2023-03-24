Вся в черном и с насыщенным мейкапом: Адриана Лима вышла на красную дорожку

Лима посетила мероприятие со своим партнером Андре Леммерсом и старшими дочерьми – 12-летней Валентиной и 9-летней Сиенной, которых она воспитывает вместе с бывшим мужем, сербским баскетболистом Марко Яричем. А вот сына Сайана, которого модель родила в августе 2022 года, оставили дома.

Адриана Лима и ее дочери Сиенна (спереди) и Валентина (справа, спереди) и Андре Леммерс (справа) присутствуют на премьере Cirque du Soleil "Corteo" / Фото: Getty Images

Многодетная мать выглядела стильно в полностью черном ансамбле, состоящем из облегающих брюк и блейзера поверх подходящего верха, дополнив образ остроносыми слингбэками на каблуках. В руках Лима держала черную кожаную сумку, у нее был красивый светлый маникюр и насыщенный макияж на лице с акцентом на глаза и пухлые губы. В ушах у звезды были серьги, а длинные черные волосы она собрала в косу.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

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