Вся в черном и с оригинальным клатчем: Ким Кардашьян сводила сына на баскетбол

Мама и сын присутствовали на баскетбольном матче между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Финикс Санз" на арене Crypto.com в "Стейплс-центре" в Лос-Анджелесе.

Ким Кардашьян с сыном Сейнтом / Фото: Getty Images

5 декабря Сейнту исполнилось восемь лет. Мальчик является большим поклонником бразильского футболиста Неймара. Он был в майке американского баскетболиста Леброна Джеймса, но с прической, как у Неймара. Темные кудрявые волосы мальчика сверху были выкрашены в белый цвет, как у знаменитого футболиста. В октябре юноше подстригли вьющиеся локоны в фирменный ирокез Неймара.

Неймар / Фото: Associated Press

43-летняя Ким выбрала элегантный черный ансамбль, состоящий из топа, огромной кожаной куртке и черных леггинсах. Также Ким обула туфли на высоких шпильках, а в руках держала клатч в виде серебристой туфли от Christian Louboutin за 4590 долларов. Ким распустила длинные черные волосы и сделала выразительный макияж.

Ким Кардашьян с сыном Сейнтом / Фото: Getty Images

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