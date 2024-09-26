Вся в черном и с сумкой-корзиной: Памела Андерсон под прицелом папарацци в Испании

Звезда сериала 90-х "Спасатели Малибу" - 57-летняя актриса Памела Андерсон - прибыла в Испанию. Ее сфотографировали по прибытии в отель Maria Cristina. Похоже, что звезда прибыла в Европу на Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне.

Памела была с ног до головы одета во все черное. Она сочетала легкие свободные брюки, которые немного помялись, а также трикотажную кофту с длинными рукавами. Дополняли ее лук сетчатые туфли с длинными носками и солнцезащитные очки.

Волосы Андерсон собрала в хвост, а вот в руке несла интересный аксессуар - плетеную сумку-корзину, в которую вставила черную кожаную сумку, вероятно от бренда Hermès.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Подобные образы в стиле total black оно просто обожает и часто надевает на мероприятия. Например, во время недавних презентаций посвященных фильму "Последняя танцовщица" (The Last Showgirl), в котором исполнила главную роль, она неоднократно надевала подобные лаконичные наряды.

Памела Андерсон и Джиа Коппола / Фото: Getty Images

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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