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Вся в черном и в кроссовках: Ева Лонгория появилась на мероприятии в неожиданном луке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
255
Время на прочтение
1 мин
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Вся в черном и в кроссовках: Ева Лонгория появилась на мероприятии в неожиданном луке

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Актриса и продюсер Ева Лонгория появилась на публике в достаточном скромном аутфите.

На днях Ева отмечала Месяц латиноамериканского наследия открытием новой выставки "Flamin' Hot" в Музее Голливуда. Туда знаменитость приехала в черном коротком жакете, под который надела черный топ и подобрала к образу черные штаны и бежевые кроссовки.

Волосы Лонгория распустила и накрутила красивыми локонами, сделала макияж, с акцентом на глаза и губы и улыбалась, позируя на камеры.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Обычно для своих светских выходов Ева выбирает более гламурные аутфиты. К примеру, недавно в Instagram, Лонгория продемонстрировала фолловерам сексуальный образ в стильном жакете со скрытой пуговицей и соблазнительным декольте от бренда ее подруги Victoria Beckham. К наряду звезда подобрала колготы в сетку и туфли на высоких каблуках.

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Дата публикации
Просмотры
255
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