Вся в дениме и с серьгами-листьями: Джулианна Мур под прицелом папарацци

63-летняя актриса вышла в свет в наряде от бренда Alaïa.

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Джулианна Мур. Актриса выглядела стильно.

На Мур был костюм из денима из осенней коллекции бренда Alaïa 2023, состоявший из приталенной куртки и широких джинсов-дуг. Наряд звезда скомбинировала с черными туфлями с открытым мысом.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

Джулианна собрала волосы в низкий хвост, надела солнцезащитные очки, украсила уши золотыми серьгами в виде листьев и накрасила губы пудро-розовой помадой. Темно-коричневые маникюр и педикюр завершили лук актрисы.

Напомним, Джулианна Мур на премьере исторического сериала "Мэри и Джордж" в Лондоне появилась в элегантном кутюрном бархатном платье от Schiaparelli.

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