Вся в долгах: обнародовали отчет в котором раскрыли доходы Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм создала целую модную империю и стала одной из самых известных дизайнеров в мире. Кто бы мог подумать, что компания Victoria Beckham имеет долги на сумму 54 миллиона фунтов стерлингов.

Как сообщает издание Mirror бренд Виктории Victoria Beckham и ее косметический бренд Victoria Beckham Beauty потеряли 6,6 млн фунтов стерлингов в 2020 году. В 2019 году долги компании составляли 15,6 млн фунтов стерлингов. А сейчас убытки компании уже 53,9 млн фунтов стерлингов, из которых 29 млн фунтов стерлингов должны другим предприятиям семьи Бекхэм.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Виктории подтвердила, что данные ее модного лейбла, который продает джемперы за 500 фунтов стерлингов и джинсы за 400 фунтов стерлингов, являются точными. В отчете говорится:

"Общая выручка группы Victoria Beckham Holdings упала на 6% до 36,1 млн фунтов стерлингов в 2020 году из-за последствий глобальной пандемии. Для сравнения в 2019 году это было 38,3 млн фунтов стерлингов.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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Victoria Beckham Beauty продолжает расширять свое портфолио за счет ряда успешных запусков продуктов в этом году, лучших в своем классе в области красоты и ухода за кожей", - говорится в отчете.

Годовые отчеты, поданные в Регистрационную палату в Лондоне на этой неделе, показывают, что Дэвид и Виктория заработали 11,6 млн фунтов стерлингов за 2020 год, несмотря на пандемию по сравнению с 4,5 млн фунтов стерлингов заработанных ими в 2019 году. Но большая часть денег была получена от контрактов Дэвида Бекхэма с такими фирмами, как Adidas, Tudor и Haig.

Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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