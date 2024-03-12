Вся в дениме и с роскошной шевелюрой: Памела Андерсон под прицелом папарацци с сыном

Звезда опять вышла в свет без макияжа на лице, продемонстрировав свою натуральную красоту.

56-летняя звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда выходила из магазина Re/Done со своим младшим сыном Диланом.

Памела Андерсон с сыном Диланом / Фото: Getty Images

Магазин Памела Андерсон посетила, чтобы объявить о своем сотрудничестве с этим брендом джинсовой одежды, который практикует экологичное производство. Одета известная актриса была соответствующе, поскольку сочетала рубашку и брюки из светлого денима.

Памела надела на глаза солнцезащитные очки, волосы распустила, обула босоножки на высоких каблуках, а вот на лице у нее традиционно не было ни капли декоративной косметики.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Также Памела снялась в рекламной кампании для бренда. На фото женщина позировала в стильных трендовых джинсах и рубашках. В фотосессии макияж тоже не использовался и, согласно интервью актрисы для New York Times, это было ее условием.

Появление на улице в Лос-Анджелесе Андерсон состоялось после того, как она и ее старший сын Брэндон посетили вечеринку Vanity Fair, которая ежегодно проводится после церемонии "Оскар". Для мероприятия звезда надела желто-золотое платье с цветочной вышивкой пайетками из осенне-зимней коллекции Oscar de la Renta сезона 2024.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Памела Андерсон с сыном Брэндоном / Фото: Associated Press

Также отметим, что Андерсон снялась в новом драматическом фильме, который получил название The Last Showgirl. Это будет первой за много лет работой актрисы, где она исполнила главную роль. Режиссером картины является Джиа Коппола. Когда фильм выйдет в прокат пока не сообщается, поскольку его съемки только недавно завершились.

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