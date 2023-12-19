Вся в фиолетовом и с множеством украшений: роскошная Рианна на вечеринке в честь запуска кроссовок

Рианна, которая совсем недавно родила второго ребенка, посетила вечеринку в честь запуска кроссовок Puma x Fenty Creeper Phatty, в рекламной кампании которых она сама снялась.

Рианна / Фото: Getty Images

Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а певица на нем позировала в синей кожаной куртке с меховыми фиолетовыми рукавами от Chanel и мешковатые джинсы.

Также 35-летняя Рианна дополнила образ фиолетовым макияжем глаз и кроссовками из новой линейки бренда, белой майкой с аппликацией и множеством украшений, которые были у нее на джинсах, шее и в ушах. Волосы звезда недавно осветлила и для мероприятия выпрямила, уложив в хвост с челкой-локоном.

Рианна / Фото: Getty Images

Креативным директором линейки Fenty x Puma Рианна является с 2014 года. В сентябре она впервые снялась для бренда после шестилетнего перерыва, представив модель кроссовок Avanti, выпущенную Puma в 2001 году, и появилась в рекламной кампании в честь запуска Fenty x Puma Avanti.

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