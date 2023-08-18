Вся в голубом и со стильной укладкой: звезда "Холодного сердца" попала под прицел фотографов

Звезда выбрала яркий образ, который привлекал внимание. Знаменитость сфотографировали в Нью-Йорке.
52-летняя американская певица и актриса Идина Мензел известная многим благодаря мультфильму "Холодное сердце", где она в оригинальной английской версии озвучила главную звезду - принцессу Эльзу. Исполнение главной песни из этого мультфильма Let It Go, принесло актрисе премии "Оскар" и "Грэмми".
Вчера же, 17 августа, Идина посетила радиостудию SiriusXM Studios.
Интервью женщины было связано с выходом ее нового альбома Drama Queen, релиз которого состоялся 18 августа.
На знаменитости был голубой ансамбль состоящий из брюк и рубашки, украшенной вязаной частью, которая напоминала пелерину. Образ Идины дополнила элегантная укладка и лаконичный дневной макияж.
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