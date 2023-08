Вся в голубом и со стильной укладкой: звезда "Холодного сердца" попала под прицел фотографов

52-летняя американская певица и актриса Идина Мензел известная многим благодаря мультфильму "Холодное сердце", где она в оригинальной английской версии озвучила главную звезду - принцессу Эльзу. Исполнение главной песни из этого мультфильма Let It Go, принесло актрисе премии "Оскар" и "Грэмми".

Вчера же, 17 августа, Идина посетила радиостудию SiriusXM Studios.

Интервью женщины было связано с выходом ее нового альбома Drama Queen, релиз которого состоялся 18 августа.

На знаменитости был голубой ансамбль состоящий из брюк и рубашки, украшенной вязаной частью, которая напоминала пелерину. Образ Идины дополнила элегантная укладка и лаконичный дневной макияж.

Идина Мензел / Фото: Getty Images

Читайте также: