Вся в клетчатом и с большими крестами на шее: Сиара продемонстрировала трендовый осенний лук

Артистка в стильном наряде в клетку пришла на Нью-Йоркскую неделю моды.

Сиара посетила модный показ бренда Willy Chavarria, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Певица появилась там в наряде из осенней коллекции бренда 2024 года с самым популярным осенним принтом – клетчатым. На ней было пальто оверсайз до пола, блузка с высокой горловиной, шарф-галстук и широкие брюки.

Сиарра / Фото: Getty Images

Аутфит звезда дополнила белыми сапогами и солнцезащитными очками. На шее у нее висели три широкие золотые цепочки с большими крестами. Длинный темно-бежевый маникюр завершил стильный образ Сиары.

А еще певица похвасталась новой прической – объемными черными кудрями.

Напомним, Сиара попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка в черном боди и спортивном костюме от Alexander Wang, состоявшем из укороченной олимпийки с короткими рукавами и широких брюк.

Читайте также: