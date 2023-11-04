Вся в коричневом: Тейлор Свифт, которая недавно заработала миллиард долларов, под прицелом фотографов

Популярная американская певица Тейлор Свифт показала, что она не только талантливая исполнительница и сонграйтер, но еще и обладательница хорошего вкуса. Девушку заметили, когда она вышла со своего автомобиля и в сопровождении команды, направлялась в ресторан Minetta Tavern в Нью-Йорке.

Тейлор была одета во все коричневое, вероятно, подчеркнув так свое осеннее настроение. В частности она сочетала широкие джинсы со свитером классического кроя с логотипом от Gant и стильными лоферами на каблуках от Sezane.

на плече у певицы висела сумка на длинном ремешке от бренда Mansur Gavriel, с которой уже не раз появлялась на публике. Волосы она распустила и сделала свой любимый макияж с красной помадой на губах.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Но это не единственный ее лук в подобном осеннем оттенке, ведь несколькими днями ранее Тейлор показала, как сочетать мини-юбку и кожаный жакет. Этот образ был немного в стиле 90-х, ведь также в нем присутствовал черный топ подчеркивающий декольте и ботильоны на платформах.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Обра раза под прицел папарацци она попадала одна, хотя недавно начала встречаться с игроком в американский футбол Трэвисом Келси. Пара уже неоднократно появлялась вместе на публике держась за руки.

Но все же одной из главных событий в жизни Свифт стало то, что она заработала миллиард долларов. Статус миллиардера она получила благодаря масштабному мировому туру Eras, в рамках которого прошло более 140 концертов.

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