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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
16
Время на прочтение
1 мин

Вся в коже: Хайди Клум в платье с драпировкой и сапогах-гармошкой появилась в Нью-Йорке

51-летняя супермодель в образе total black попала под прицел фотографов.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Знаменитость выглядела стильно.

Модель была одета в черное кожаное платье миди без рукавов, с драпировкой и высоким воротником. Наряд она дополнила черными кожаными сапогами-гармошкой и черной кожаной вместительной сумкой, которая висела у нее на плече.

Гайди Клум / © Getty Images

Гайди Клум / © Getty Images

У Клум была красивая прическа с локонами, макияж с нежно-розовой помадой, большие черные очки, элегантные золотые серьги в ушах и золотые кольца на руках.

Напомним, ранее Хайди Клум вышла в свет в смелом луке. На ней был черный жакет с откровенным декольте и прозрачная юбка с высоким разрезом.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
16
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