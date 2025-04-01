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- Шоу-бизнес
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Вся в коже: Хайди Клум в платье с драпировкой и сапогах-гармошкой появилась в Нью-Йорке
51-летняя супермодель в образе total black попала под прицел фотографов.
Хайди Клум попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Знаменитость выглядела стильно.
Модель была одета в черное кожаное платье миди без рукавов, с драпировкой и высоким воротником. Наряд она дополнила черными кожаными сапогами-гармошкой и черной кожаной вместительной сумкой, которая висела у нее на плече.
У Клум была красивая прическа с локонами, макияж с нежно-розовой помадой, большие черные очки, элегантные золотые серьги в ушах и золотые кольца на руках.
Напомним, ранее Хайди Клум вышла в свет в смелом луке. На ней был черный жакет с откровенным декольте и прозрачная юбка с высоким разрезом.