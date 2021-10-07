Вся в коже: Ким Кардашьян продемонстрировала новый аутфит от Balenciaga на улицах Нью-Йорка

Вся в коже: Ким Кардашьян продемонстрировала новый аутфит от Balenciaga на улицах Нью-Йорка

Ким Кардашьян сейчас находится в Нью-Йорке и почти каждый день попадает под прицел фотографов.

В субботу звезда станет одной из ведущих вечернего шоу Saturday Night Live, продюсеры шоу хотят повысить рейтинги программы, поэтому пригласили к участию Ким, интерес публики к которой очень велик.

Уже не первый раз Кардашьян фотографируют папарацци возле отеля, в котором она остановилась. Вчера знаменитость появилась перед камерами снова во всем черном - это опять наряд от Balenciaga, с этим брендом с недавних пор Ким плотно сотрудничает.

Ким Кардашьян / Getty Images

На ней были кожаные сапоги-штаны и водолазка, сверху была объемная жилетка, под которой было что-то напоминающее подол длинного плаща. В руке несла большую бордовую сумку.

Ким была в солнцезащитных очках, кожаных перчатках и кожаной бейсболке. Выглядела максимально одетой, что даже было несколько непривычно, но очень стильной. Ранее звезду фотографировали возле отеля в другом образе.

Ким Кардашьян / Getty Images

Читайте также:

От мокрого "голого" платья до балаклавы на лице: эпатажные образы Ким Кардашьян на Met Gala

Спортивные штаны с трусами за 1190 долларов - это расизм: бренд Balenciaga снова в центре скандала

Бренд Balenciaga выпустил копию клетчатой хозяйственной сумки за 2 тысячи долларов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку