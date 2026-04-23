Вся в красном: Эмили Блант в наряде от Balenciaga позировала возле огромных туфель

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант на лондонской премьере фильма «Дьявол носит Прада 2» продемонстрировала красивый образ lady in red.

Актриса предстала перед фотокамерами в кастомном наряде от Balenciaga, который состоял из узких брюк и скульптурного топа без бретелек, который переходил в длинный драматический шлейф.

Лук она дополнила красными туфлями с глубоким V-образным вырезом Balenciaga Duchesse, а также роскошным комплектом украшений от Mikimoto — колье с крупным жемчугом и бриллиантами и похожими кольцами.

Звезда сделала объемную прическу с боковым пробором и локонами, макияж с бежевой помадой и нежный маникюр с декором в виде цветов.

Позировала Блант возле огромных культовых красных туфель с каблуками в виде посоха дьявола.

В украинский прокат фильм «Дьявол носит Прада 2» выходит 30 апреля.