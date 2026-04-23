Вся в красном: Эмили Блант в наряде от Balenciaga позировала возле огромных туфель

Красный был главным цветом образов звездных красавиц во время промотура фильма "Дьявол носит Прада 2". На этот раз пришла очередь Эмили надеть красный ансамбль.

Алина Онопа
Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант на лондонской премьере фильма «Дьявол носит Прада 2» продемонстрировала красивый образ lady in red.

Актриса предстала перед фотокамерами в кастомном наряде от Balenciaga, который состоял из узких брюк и скульптурного топа без бретелек, который переходил в длинный драматический шлейф.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Лук она дополнила красными туфлями с глубоким V-образным вырезом Balenciaga Duchesse, а также роскошным комплектом украшений от Mikimoto — колье с крупным жемчугом и бриллиантами и похожими кольцами.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Звезда сделала объемную прическу с боковым пробором и локонами, макияж с бежевой помадой и нежный маникюр с декором в виде цветов.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Позировала Блант возле огромных культовых красных туфель с каблуками в виде посоха дьявола.

В украинский прокат фильм «Дьявол носит Прада 2» выходит 30 апреля.

