Вся в красном: Эшли Робертс в бомбере оверсайз и на шпильках собралась на рождественскую вечеринку
44-летняя радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls любит монохромные луки, в которых часто выходит в свет.
Папарацци подловили Эшли Робертс в Лондоне, когда она вышла со своей работы — Global Studios. Радиоведущая шла к автобусу рождественской вечеринки Heart Breakfast.
Для такого события она выбрала яркий образ lady in red. На ней был бомбер оверсайз, прямая юбка миди и лакированные остроносые туфли на шпильках. В руке Эшли держала небольшую красную плетеную сумочку.
У Робертс была прическа с выпущенными спереди прядями, макияж с нюдовой помадой и французский маникюр. На лицо она надела черные солнцезащитные очки и завершила аутфит лаконичными украшениями.
Напомним, недавно Эшли Робертс оконфузилась — она пришла на премьеру фильма в потертых туфлях.