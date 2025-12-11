Вся в красном: Эшли Робертс в бомбере оверсайз и на шпильках собралась на рождественскую вечеринку

Эшли Робертс / © Getty Images

Папарацци подловили Эшли Робертс в Лондоне, когда она вышла со своей работы — Global Studios. Радиоведущая шла к автобусу рождественской вечеринки Heart Breakfast.

Для такого события она выбрала яркий образ lady in red. На ней был бомбер оверсайз, прямая юбка миди и лакированные остроносые туфли на шпильках. В руке Эшли держала небольшую красную плетеную сумочку.

Эшли Робертс / © Getty Images

У Робертс была прическа с выпущенными спереди прядями, макияж с нюдовой помадой и французский маникюр. На лицо она надела черные солнцезащитные очки и завершила аутфит лаконичными украшениями.

