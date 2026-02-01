- Дата публикации
Вся в красном: Хайди Клум в шубе и платье с глубоким декольте и высоким разрезом появилась на мероприятии
52-летняя супермодель в красном ансамбле вышла на красную дорожку.
Хайди Клум была одной из самых ярких звездных гостей на предцеремонии "Грэмми", которая состоялась в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.
Перед фотографами супермодель появилась в эффектном образе lady in red. На ней была укороченная шубка, которую она спустила с плеч, и платье макси с двумя полосками, что прикрывали ее грудь, халтером, глубоким вырезом и высоким разрезом.
Аутфит Клум дополнила сатиновыми красными босоножками со стразами. Хайди сделала укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и нежным блеском на губах, а также нюдовый маникюр и педикюр.
