Вся в красном и с яркими губами: Карли Клосс стала гостьей показа Dior

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret посетила сегодня в Париже показ Christian Dior.

На Парижскую неделю моды Карли приехала в красном платье в пол со струящимся подолом и маленькими пуговицами на груди, а сверху набросила красное теплое пальто. Обута манекенщица была в лаковые балетки без каблуков.

Яркий образ Карли дополнила маленькой черной сумкой от Dior на черном кожаном с золотым ремешком. Каштановые волосы распустила, сделала макияж глаз и нанесла на губы красивую красную помаду.

Карли Клосс / Фото: Getty Images

Также посмотреть шоу Christian Dior приехала звезда сериала "Корона" Элизабет Дебики. Она появилась перед камерами в прозрачной блузке и макси-юбке и в остроносых туфлях на каблуках.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

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