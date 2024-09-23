Вся в кружеве: соблазнительная Леони Ханне без бюстгальтера пришла на показ в Милане

36-летняя модница в пикантном аутфите появилась на Неделе моды в Милане.

Известная немецкая блогер, модель и инфлюэнсер – Леони Ханне – стала гостей показа коллекции весна-лето 2025 Модного дома Dolce & Gabbana, который состоялся в рамках Миланской недели моды.

Девушка продемонстрировала сексуальный образ во всем черном. На ней был кружевной топ, под которым не было бюстгальтера, бархатный укороченный жакет, трусы с высокой посадкой, капроновые колготки и кружевная юбка с завязками.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Лук Ханне дополнила черными босоножками, золотисто-черной сумочкой и черными перчатками.

Леони сделала элегантную прическу с выпущенными спереди прядями-локонами, макияж с бежевой помадой, на лице у нее были черные очки, уши она украсила массивными серьгами с жемчугом-каплями и белыми камнями в форме сердца, а также браслетами.

Напомним, Леони Ханне на красную дорожку Венецианского кинофестиваля вышла в мятном наряде от украинского бренда Milla Nova, состоявшего из приталенного корсетного топа и длинной бальной юбки.

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