Вся в леопарде: эффектная Пэрис Хилтон в гламурном образе сходила на вечеринку

Светская львица в наряде с "хищным" принтом из коллекции Skims X Dolce & Gabbana пришла на мероприятие Ким Кардашьян.
В объективы папарацци попала Пэрис Хилтон, которая шла на вечеринку по случаю открытия в Нью-Йорке первого флагманского магазина Ким Кардашьян – SKIMS.
Светская львица выглядела гламурно в леопардовом наряде из коллаборации Skims X Dolce & Gabbana. На ней было обтягивающее боди, полупрозрачная длинная юбка и пальто с хищным принтом, которое она накинула на плечи.
Лук Хилтон дополнила черными туфлями и небольшой черной сумочкой, украшенной стразами.
Пэрис сделала красивую укладку с локонами, макияж смоки-айс и французский маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а шею – чокером с камнями.
Напомним, Пэрис Хилтон примеряла бежевое боди, в котором выглядела словно голая.
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