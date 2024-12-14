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Вся в леопарде: эффектная Пэрис Хилтон в гламурном образе сходила на вечеринку

Вся в леопарде: эффектная Пэрис Хилтон в гламурном образе сходила на вечеринку

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Светская львица в наряде с "хищным" принтом из коллекции Skims X Dolce & Gabbana пришла на мероприятие Ким Кардашьян.

В объективы папарацци попала Пэрис Хилтон, которая шла на вечеринку по случаю открытия в Нью-Йорке первого флагманского магазина Ким Кардашьян – SKIMS.

Светская львица выглядела гламурно в леопардовом наряде из коллаборации Skims X Dolce & Gabbana. На ней было обтягивающее боди, полупрозрачная длинная юбка и пальто с хищным принтом, которое она накинула на плечи.

Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Лук Хилтон дополнила черными туфлями и небольшой черной сумочкой, украшенной стразами.

Пэрис сделала красивую укладку с локонами, макияж смоки-айс и французский маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а шею – чокером с камнями.

Напомним, Пэрис Хилтон примеряла бежевое боди, в котором выглядела словно голая.

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