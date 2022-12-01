Вся в леопарде и с яркой помадой: 89-летняя Джоан Коллинз сходила с мужем на ужин

В этом году Джоан и Перси отпраздновали 20 лет в браке.

Звезду популярной в 90-х мыльной оперы - сериала "Династия" - 89-летнюю Джоан Коллинз сфотографировали в вечернем образе. Культовая актриса направлялась в компании своего мужа 57-летнего Перси Гибсона в ресторан Craig's.

Джоан всегда отличалась смелой элегантностью и любовью к экстравагантным образам, поэтому увидеть ее в наряде с леопардовым принтом было неудивительно. На ней была юбка миди из атласной ткани, черная кофта и плащ.

Образ актрисы дополняли черные сапоги и массивное украшение на шее. На лице она сделала любимый макияж с яркой помадой и черной подводкой глаз. Волосы актриса уложила в объемную прическу.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Леопардовый принт - один из любимых у Коллинз. Ранее она не раз уже появлялась в образах с ним. Например, у актрисы также есть жакет, который она любит сочетать с брюками и платьями-футлярами.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

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