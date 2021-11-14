Вся в леопарде и Valentino: эффектная Леди Гага вернулась в Милан

Звезда выбрала хищный принт и произвела фурор.

Еще несколько дней назад эпатажную Леди Гагу видели в Лондоне, а уже вчера она опять оказалась в Милане. Знаменитость попала под прицел папарацци, когда выходила из отеля Palazzo Parigi Hotel в центре города. В столицу моды она прилетела на итальянскую премьеру фильма "Дом Гуччи", в котором сыграла главную роль.

Леди Гага / Getty Images

Гага была с ног до головы одета в вещи от итальянского бренда Valentino. На звезде было платье миди с длинными рукавами в леопардовый принт, туфли-лодочки нежного бежевого оттенка от Jimmy Choo, а в руке она несла белоснежную сумку с золотистыми ручками-цепочками, тоже Valentino. Публика, ожидавшая возле отеля, был в восторге от певицы и ее образа. Гага поприветствовала итальянских поклонников рукой, перед тем как сесть в автомобиль.

Леди Гага / Getty Images

Дополнили лук звезды парик с длинными белыми волосами, насыщенный макияж глаз и золотой набор из кольца и сережек от Valentino из коллекции VLogo.

Украшения Леди Гаги / Getty Images

Украшения Леди Гаги / Getty Images

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