Вся в леопарде: папарацци подловили Мел Би в стильном тренче и на шпильках

Певица Мел Би попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Она снова вышла в свет в образе с животным принтом, который уже многие сезоны не покидает список трендов.

На звезде был стильный леопардовый тренч с поясом, который она скомбинировала с зеленым топом и леопардовыми туфлями-лодочками на шпильках.

Мел Би / Фото: Getty Images

Мел Би сделала высокий хвост, макияж с шоколадной помадой, одела очки в леопардовой оправе, украсила уши длинными серьгами, а руки – кольцами и браслетом. А еще у нее был маникюр с леопардовым декором.

На руке певицы была ее любимая сумка от Louis Vuitton с фирменной монограммой бренда.

Напомним, в прошлый раз Мел Би сходила на дневное токшоу The View в укороченном тренче с леопардовым принтом.

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