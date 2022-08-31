Вся в леопарде: София Вергара впечатлила роскошным аутфитом на красной дорожке

София Вергара произвела фурор на красной дорожке во время съемок шоу America's Got Talent, которые проходят в отеле Sheraton в Пасадене.

50-летняя колумбийская актриса и одна из судей проекта появилась на дорожке в леопардовом платье Dolce & Gabbana с корсетом в виде сердца без бретелек и юбкой-карандаш миди. Туфли на каблуках и платформе также были с леопардовым принтом.

София Вергара / Фото: Getty Images

Чтобы завершить образ, София надела украшения от Jared Lehr и Vhernier Jewel – браслет и колье в одном стиле и несколько крупных золотых колец. У звезды были распущены и красиво уложены волосы локонами, а на лице был насыщенный макияж в теплых оттенках.

Ее коллега Хайди Клум в этот вечер, напомним, блистала в брючном костюме-тройке и туфлях-лодочках в тон на каблуках. Вечерний образ модель дополнила красивыми серьгами-висюльками с камнями, идеальной укладкой и насыщенным макияжем.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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