Шоу-бизнес
181
1 мин
Вся в нежно-голубом: Эль Фэннинг в кружевном платье и шубе со шлейфом привлекла внимание на ивенте
27-летняя актриса в монохромном образе от Gucci появилась на светском мероприятии.
Эль Фэннинг была в списке звездных красавиц на гала-вечере LACMA Art + Film в Музее искусств в Лос-Анджелесе.
Блондинка появилась на ивенте в нежно-голубом образе от бренда Gucci. На ней было закрытое кружевное платье макси фасона "русалка", которое прекрасно обтягивало ее стройную фигуру. Лук Эль дополнила шубой из искусственного меха со шлейфом.
Фенниг собрала волосы в низкий хвост, а выпущенные спереди пряди накрутила в красивые локоны. У нее был макияж с помадой нежно-ягодного оттенка, а шею она украсила бриллиантовым ожерельем-колье с бахромой.
Напомним, Эль Фэннинг на премьере фильма "Хищник: Дикие земли" в Лондоне продемонстрировала интересный лук от бренда Coach.