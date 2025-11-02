ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
181
1 мин

Вся в нежно-голубом: Эль Фэннинг в кружевном платье и шубе со шлейфом привлекла внимание на ивенте

27-летняя актриса в монохромном образе от Gucci появилась на светском мероприятии.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг была в списке звездных красавиц на гала-вечере LACMA Art + Film в Музее искусств в Лос-Анджелесе.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Блондинка появилась на ивенте в нежно-голубом образе от бренда Gucci. На ней было закрытое кружевное платье макси фасона "русалка", которое прекрасно обтягивало ее стройную фигуру. Лук Эль дополнила шубой из искусственного меха со шлейфом.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Фенниг собрала волосы в низкий хвост, а выпущенные спереди пряди накрутила в красивые локоны. У нее был макияж с помадой нежно-ягодного оттенка, а шею она украсила бриллиантовым ожерельем-колье с бахромой.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Напомним, Эль Фэннинг на премьере фильма "Хищник: Дикие земли" в Лондоне продемонстрировала интересный лук от бренда Coach.

181
