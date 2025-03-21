Вся в пайетках: улыбающаяся и стройная Ева Лонгория появилась на развлекательном шоу

Ева Лонгория побывала на съемках нового сезона шоу The Kelly Clarkson. В студию она вошла с радостной улыбкой.

Для своего появления в эфире Ева выбрала гламурный лук с пайетками, в котором выглядела стройно и красиво. На ней был бежевый лонгслив-поло и белая юбка миди с бежевым подолом. Аутфит актриса дополнила бежевыми лакированными мюлями на шпильках.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Лонгория сделала прическу с локонами, макияж с накладными пышными ресницами, уши украсила серьгами-кольцами, а шею – цепочкой с подвеской.

Напомним, Ева Лонгория на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке появилась в приталенном белом платье миди без бретелек с черным кружевным узором от бренда Cong Tri.

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