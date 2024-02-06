Вся в перьях: американская певица в платье-бюстье и огромной шляпе появилась на премии

Американская певица в стиле R&B – Саммер Уокер – продемонстрировала на красной дорожке церемонии награждения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе изысканный образ.

Саммер Уокер / Фото: Associated Press

Она выбрала для своего появления белый ансамбль из перьев, состоявший из длинного платья-бюстье по фигуре и огромной шляпы.

Саммер Уокер / Фото: Associated Press

Под головным убором у нее были собраны волосы, на лице был макияж с акцентом на пышных накладных ресницах, а уши она украсила массивными жемчужными серьгами-пусетами. Французский маникюр завершил лук Уокер.

Саммер Уокер / Фото: Associated Press

Напомним, а Doja Cat позировала на премии в "голом" платье и без белья. Она сверкнула сосками на красной дорожке.

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