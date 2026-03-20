Вся в работе: Камерон Диас вернулась к съемкам и попала под прицел папарацци

Камерон Диас / © Getty Images

Реклама

53-летнюю актрису Камерон Диас сфотографировали на съемках в Нью-Йорке. Она работает сейчас над новым фильмом, который согласно изданию Deadline будет снят в жанре романтической комедии.

Это будет картина, рассказывающая о британце-трудоголике, который работает в элитном отеле Нью-Йорка и нуждается в жене «для вида». Он заключает сделку со стендапершей, которая отчаянно нуждается в медицинской страховке. Их фиктивный брак начинается как чисто деловая договоренность, но в итоге перерастает в неожиданный роман.

Роль того самого трудоголика в фильме исполнит Стивен Мерчант, известный ранее как один из создателей сериала «Офис».

Реклама

На рабочей площадке актриса продемонстрировала сразу несколько различных образов, а съемки проходили в разных локациях города, в частности в Вест-Виллидж, парке и Бруклине и каждый раз она была одета в новые образы.

Эта роль — одна из немногих Камерон за последнее время, поскольку только недавно она вернулась к актерской деятельности после десятилетнего перерыва. Сначала актриса сыграла в фильме «Снова в действии», который вышел на Netflix в январе 2025 года, а также совсем скоро ожидается премьера фильма «Исход», где также появится Киану Ривз. Поэтому картина, над которой звезда сейчас работает будет уже ее третьей с момента возвращения в кино.