Вся в работе: Камерон Диас вернулась к съемкам и попала под прицел папарацци
Актриса демонстрировала на улице в Нью-Йорке разные образы, но связано это было с фильмом, над которым она сейчас работает.
53-летнюю актрису Камерон Диас сфотографировали на съемках в Нью-Йорке. Она работает сейчас над новым фильмом, который согласно изданию Deadline будет снят в жанре романтической комедии.
Это будет картина, рассказывающая о британце-трудоголике, который работает в элитном отеле Нью-Йорка и нуждается в жене «для вида». Он заключает сделку со стендапершей, которая отчаянно нуждается в медицинской страховке. Их фиктивный брак начинается как чисто деловая договоренность, но в итоге перерастает в неожиданный роман.
Роль того самого трудоголика в фильме исполнит Стивен Мерчант, известный ранее как один из создателей сериала «Офис».
На рабочей площадке актриса продемонстрировала сразу несколько различных образов, а съемки проходили в разных локациях города, в частности в Вест-Виллидж, парке и Бруклине и каждый раз она была одета в новые образы.
Эта роль — одна из немногих Камерон за последнее время, поскольку только недавно она вернулась к актерской деятельности после десятилетнего перерыва. Сначала актриса сыграла в фильме «Снова в действии», который вышел на Netflix в январе 2025 года, а также совсем скоро ожидается премьера фильма «Исход», где также появится Киану Ривз. Поэтому картина, над которой звезда сейчас работает будет уже ее третьей с момента возвращения в кино.