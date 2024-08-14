Вся в работе: рассматриваем стильные образы Джессики Бил со съемок нового сериала-триллера

Звезду неоднократно вылавливали во время работы и каждый ее образ для сериала стоит внимания.

Пока Джастин Тимберлейк попадает в скандал за скандалом, ведь не так давно был арестован за пьяное вождение, его супруга Джессика Бил полностью погрузилась в работу. 42-летняя звезда сейчас работает над сериалом под названием The Better Sister (Лучшая сестра), который является адаптацией романа писательницы Алафер Берк.

Во время съемок, которые проходят в Нью-Йорке, Джессику часто фотографируют папарацци и каждый ее образ заслуживает внимания, тем более, что ради этой роли она кардинально сменила имидж - отрезала длинные волосы.

Мы собрали пять образов звезды со съемок. Первый ее образ выглядел эффектно, ведь Джессика появилась на площадке в обтягивающей синей юбке и коричневой майке. Также на актрисе были стильные мюли со шнуровкой, солнцезащитные очки, золотые часы и браслет The Love от Cartier. На плече у нее была большая сумка-шоппер.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Второй образ сочетал в себе обтягивающий тонкий кардиган и кожаную юбку. Наряд костюмеры сериала дополнили сапогами и очками. Этот наряд очень эффектно подчеркивал фигуру.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Третий лук Джессики опять сочетал в себе синие оттенки - актриса надела свободные брюки и блузу с бантом. На плече у нее висела та же сумка коричневого оттенка.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Четвертый лук актрисы был очень повседневным - она надела свободные джинсы и серую майку. Сочетала наряд актриса с коричневым ремнем, босоножками и золотыми украшениями.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Последний лук, которій папарацци сфотографировали на съемках, включал штан оттенка хаки, трикотажную изумрудную майку и кардиган завязаный на шее. Наряд подчеркивал тонкую фигуру актрисы.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Сериал будет показан на Amazon Prime Video, съемки начались в Нью-Йорке в июне 2024 года и его сюжет расскажет о двух сестрах. Мужа одной из них убивают. Джессика Бил появится в роли Хлои, а Элизабет Бэнкс - в роли Ники.

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