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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Вся в ромашках: актриса Люси Лью блистала на красной дорожке в романтическом наряде

56-летняя Люси Лью — звезда культового фильма «Ангелы Чарли» — посетила новое мероприятие в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Люси Лью

Люси Лью / © Getty Images

Актриса блистала на красной дорожке театре SVA перед премьерным показом фильма «Роузмид», кторый презентовали в рамках кинофестиваля Tribeca 2025.

Она надела нежное и романтическое платье от бренда Monique Lhuillier, основанного филиппинским дизайнером Моник Люлье. Это было длинное черное платье с пышной юбкой, которое украшали маленькие ромашки. Платье Люси дополнила кейп-накидкой, которая тоже была декорирована такими же ромашками. В руке звезда держала небольшой клатч, а обута была в черные босоножки.

Люси Лью / © Getty Images

Люси Лью / © Getty Images

Также в рамках кинофестиваля публике презентовали новый визуальный альбом Майли Сайрус Something Beautiful и звезда пришла на это мероприятие в роскошном платье-сетке с кристаллами от известного бренда Schiaparelli.

Люси Лью / © Associated Press

Люси Лью / © Associated Press

Люси Лью / © Associated Press

Люси Лью / © Associated Press

Люси Лью / © Associated Press

Люси Лью / © Associated Press

Люси Лью / © Associated Press

Люси Лью / © Associated Press

Люси Лью / © Associated Press

Люси Лью / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
215
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