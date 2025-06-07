Вся в ромашках: актриса Люси Лью блистала на красной дорожке в романтическом наряде

Люси Лью / © Getty Images

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Актриса блистала на красной дорожке театре SVA перед премьерным показом фильма «Роузмид», кторый презентовали в рамках кинофестиваля Tribeca 2025.

Она надела нежное и романтическое платье от бренда Monique Lhuillier, основанного филиппинским дизайнером Моник Люлье. Это было длинное черное платье с пышной юбкой, которое украшали маленькие ромашки. Платье Люси дополнила кейп-накидкой, которая тоже была декорирована такими же ромашками. В руке звезда держала небольшой клатч, а обута была в черные босоножки.

Люси Лью / © Getty Images

Также в рамках кинофестиваля публике презентовали новый визуальный альбом Майли Сайрус Something Beautiful и звезда пришла на это мероприятие в роскошном платье-сетке с кристаллами от известного бренда Schiaparelli.

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Люси Лью / © Associated Press Люси Лью / © Associated Press Люси Лью / © Associated Press Люси Лью / © Associated Press Люси Лью / © Associated Press